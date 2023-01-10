Ехали в Соледар. Британия подтвердила исчезновение в Украине двух своих граждан 10 января, 09:58 По имеющимся данным, речь идет о волонтерах Эндрю Бегшо и Кристофере Перри (Фото:Sky News)

Власти Великобритании подтвердили информацию о двух своих гражданах, пропавших без вести в Донецкой области.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел страны сообщил телеканал Sky News.

«Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине», — заявил представитель дипведомства.

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Об исчезновении британцев рассказали ранее в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, двое волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофер Перри отправились из Краматорска в Соледар, который сейчас штурмуют российские оккупанты.

«7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет», — проинформировали в Нацполиции.