Ехали в Соледар. Британия подтвердила исчезновение в Украине двух своих граждан
По имеющимся данным, речь идет о волонтерах Эндрю Бегшо и Кристофере Перри (Фото:Sky News)
Власти Великобритании подтвердили информацию о двух своих гражданах, пропавших без вести в Донецкой области.
Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел страны сообщил телеканал Sky News.
«Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине», — заявил представитель дипведомства.
Об исчезновении британцев рассказали ранее в пресс-службе Национальной полиции.
По данным правоохранителей, двое волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофер Перри отправились из Краматорска в Соледар, который сейчас штурмуют российские оккупанты.
«7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет», — проинформировали в Нацполиции.