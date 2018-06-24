В БПП назвали поджог дома Спиваковского в Херсоне "покушением на его жизнь"

Во фракции требуют на время проведения следственных действий предоставить защиту Спиваковскому и его семье

Во фракции Партии Блок Петра Порошенко в Верховной Раде призвали квалифицировать поджог дома народного депутата Украины Александра Спиваковского в Херсоне как "покушение на жизнь народного депутата и его семьи".

Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"Произошел не просто циничный акт устрашения и давления на лицо, принимающее решение государственного значения. Учитывая позднее время преступления, следует квалифицировать подобные действия как покушение на жизнь народного депутата и его семьи", - сказано в сообщении.

Также во фракции подтвердили, что накануне инцидента нардепу угрожали и "это свидетельствует о сохранении опасности для жизни и здоровья политика".

Коллеги нардепа требуют на время проведения следственных действий предоставить защиту Спиваковскому и его семье.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 июня, в Херсоне неизвестные подожгли дом народного депутата Украины Александра Спиваковского.