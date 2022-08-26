В бою с российскими оккупантами погиб еще один американский доброволец — Newsweek
Добровольцы, которые воюют на стороне Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)
В бою с россиянами в Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки, сообщает Newsweek со ссылкой на слова чиновника Госдепа.
Неназванный представитель Госдепа подтвердил, что гражданин США умер в бою с российскими оккупантами.
Других подробностей он не уточнил.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине», — сказал представитель Государственного департамента США.
За все время погибло шесть американцев в полномасштабной войне в Украине.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.