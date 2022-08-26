В бою с российскими оккупантами погиб еще один американский доброволец — Newsweek

26 августа, 21:08
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Добровольцы, которые воюют на стороне Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

Добровольцы, которые воюют на стороне Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

В бою с россиянами в Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки, сообщает Newsweek со ссылкой на слова чиновника Госдепа.

Неназванный представитель Госдепа подтвердил, что гражданин США умер в бою с российскими оккупантами.

Других подробностей он не уточнил.

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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине», — сказал представитель Государственного департамента США.

Видео дня

За все время погибло шесть американцев в полномасштабной войне в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Госдеп Добровольцы Добровольческий батальон Война России против Украины

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