В бою с российскими оккупантами погиб еще один американский доброволец — Newsweek 26 августа, 21:08 Добровольцы, которые воюют на стороне Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

В бою с россиянами в Украине погиб еще один гражданин Соединенных Штатов Америки, сообщает Newsweek со ссылкой на слова чиновника Госдепа.

Неназванный представитель Госдепа подтвердил, что гражданин США умер в бою с российскими оккупантами.

Других подробностей он не уточнил.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине», — сказал представитель Государственного департамента США.

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За все время погибло шесть американцев в полномасштабной войне в Украине.

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