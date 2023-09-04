В боях за Украину погиб доброволец из Колумбии
Алехандро Эррера Эвиа (Фото:via eltiempo)
На войне в Украине погиб доброволец из Колумбии. В рядах ВСУ он противостоял российской агрессии.
Об этом сообщает El Tiempo.
Отмечается, что речь идет об Алехандро Эррера Эвиа.
Издание отмечает, что он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.
«В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбу семьи, поехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, которые помогают армии этой страны», — говорится в материале.
Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к военным формированиям.
«Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, надо психологически быть подготовленными к тому, с чем вам придется столкнуться», — заявил он.
На колумбийца произвели впечатление разрушения, которые были вызваны войной. Он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и в них постоянно попадали осколки ракет и гранат.
Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей, чтобы объяснить процедуру, которой следует придерживаться в такой ситуации.
Им также сказали, что процесс может занять до трех месяцев и они смогут только доставить прах.
Эррерра имел жену и сына в Виле, с которыми он пытался въехать в США в 2022 году. Однако их депортировали.