В боях за Украину погиб доброволец из Колумбии 4 сентября, 23:07 Алехандро Эррера Эвиа (Фото:via eltiempo)

На войне в Украине погиб доброволец из Колумбии. В рядах ВСУ он противостоял российской агрессии.

Об этом сообщает El Tiempo.

Отмечается, что речь идет об Алехандро Эррера Эвиа.

Издание отмечает, что он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

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«В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбу семьи, поехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, которые помогают армии этой страны», — говорится в материале.

Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к военным формированиям.

«Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, надо психологически быть подготовленными к тому, с чем вам придется столкнуться», — заявил он.

На колумбийца произвели впечатление разрушения, которые были вызваны войной. Он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и в них постоянно попадали осколки ракет и гранат.

Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей, чтобы объяснить процедуру, которой следует придерживаться в такой ситуации.

Им также сказали, что процесс может занять до трех месяцев и они смогут только доставить прах.

Эррерра имел жену и сына в Виле, с которыми он пытался въехать в США в 2022 году. Однако их депортировали.