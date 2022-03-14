Бои за Мариуполь. За сутки Азов уничтожил почти десять единиц техники и 17 спецназовцев ГРУ РФ — видео 14 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Азов уничтожает российских оккупантов (Фото:Скриншот/Азов)

За сутки 13 марта в результате боев за Мариуполь бойцами Азова был уничтожен один вражеский Тайфун, четыре БТРа, два ББМ Рысь. Также уничтожены многие пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.



Об этом сообщили в пресс-службе Полка Азов.

«Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде. Защитники города продолжают битву за каждого горожанина, несмотря на то, что враг пытается захватить город. Бойцы стойко и самоотверженно борются с российской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией», — говорится в сообщении.

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