В боях за Лисичанск погиб командир белорусского батальона Волат Иван «Брест» 6 июля, 01:19 Иван «Брест» погиб в Лисичанске (Фото:Франак Вячорка/Facebook)

26 июня во время боев за Лисичанск погиб командир батальона Волат полка имени Кастуся-Калиновского Иван с позывным Брест.

Сообщается, что батальона Волат сдерживал попытки наступления российских оккупантов на город. Военные отразили танковые атаки и попытки противника зайти в Лисичанск.

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Только во время второй волны наступления российских войск батальон был вынужден отступать, но перед этим направил на противника украинскую артиллерию. После этого несколько военных числились пропавшими.

«Можно с уверенностью сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить наступление танковой колонны, тем самым дав возможность безопасно отвести основные силы ВСУ в указанном направлении», — сообщили в полку Калиновского.

Только 5 июля стало известно, что командир батальона Иван с позывным Брест погиб во время боя. Еще несколько защитников пропали. Достоверно известно, что Ян Джурбейка, по прозвищу Тромбли, находится в плену.

«Иван „Брест“ с первых дней войны стоял на защите Украины от российской агрессии и стоял у истоков формирования полка имени Калиновского. Мы знали его как мужественного, решительного и самоотверженного человека, готового на все ради каждого своего бойца. Брест пользовался исключительным авторитетом среди солдат полка. Кроме того, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная утрата для всех нас», — прокомментировали утрату в полку.

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