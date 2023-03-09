«Бок о бок защищали Украину». В боях за Бахмут погибли сын и отец Олег и Никита Хомюки 9 марта, 19:06 Олег и Никита Хомюки (Фото:241 бригада територіальної оборони міста Києва / Facebook)

В боях за Бахмут Донецкой области погибли воины 206-го батальона 241-й бригады Территориальной обороны, отец и сын Олег и Никита Хомюки.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Они вдвоем пошли защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. И вместе погибли на боевых позициях.

Сослуживцы говорят, что они всегда были добрыми и искренними.

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«Отец, солдат Олег с позывным Хома. Добрый, искренний и откровенный. Он первым спешил на помощь, заботился о товарищах, пытался утешить или просто поддержать. Заботился о судьбе сына и всех других младших товарищей, которых считал детьми, и это вдохновляло Олега двигаться дальше, преодолевая трудности военного пути», — говорится в сообщении.

Сын, старший солдат Никита Турист — но собратья обычно звали его младшим Хомой, потому что с отцом они были неразлучны. Никита был открыт миру, увлекался путешествиями и часто вспоминал, как они с отцом любили тихий отдых на природе.

«Он был полон желания стать настоящим воином: учился, развивал навыки, не останавливался и стремился овладеть разными военными специальностями. Добросовестный и настойчивый, молодой и еще не женатый — ты мог бы стать достойным отцом и воспитать собственных детей в любви к стране, но не суждено», — говорится в сообщении.

После начала открытой российской агрессии 24 февраля 2022 года отец и сын без колебаний пошли защищать родной Киев.

Затем воевали в Харьковской области с ее выжженными степями и такими же жгучими вражескими обстрелами, дальше — Харьковская область.

«Хома с Туристом достойно бок о бок прошли боевой путь, который преодолел наш батальон, и навсегда останутся в памяти собратьев болезненным воспоминанием потери. Отомстим», — подчеркивают собратья.

Прощание с Олегом и Никитой Хомюками состоится в Киеве в пятницу, 10 марта: в 11.00 — общественная панихида на Майдане Незалежности, в 13.00 — похороны на Лесном кладбище.

