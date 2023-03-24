В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции

24 марта, 18:54
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Последствия российских ударов по Бахмуту (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Последствия российских ударов по Бахмуту (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник Кевин Д. Он был добровольцем.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает BFM.

По данным ведомства, французский доброволец погиб в Бахмутском районе.

Кевин Д. более года назад уехал воевать вместе с украинцами. 30-летний парень был убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.

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«Мы напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину, независимо от причин», — заявили в МИД.

Телеканал отмечает, что несколько французских военных отправились воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако точное их количество неизвестно.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Франция Война России против Украины

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