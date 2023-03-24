В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции
Последствия российских ударов по Бахмуту (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник Кевин Д. Он был добровольцем.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает BFM.
По данным ведомства, французский доброволец погиб в Бахмутском районе.
Кевин Д. более года назад уехал воевать вместе с украинцами. 30-летний парень был убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.
«Мы напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину, независимо от причин», — заявили в МИД.
Телеканал отмечает, что несколько французских военных отправились воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако точное их количество неизвестно.