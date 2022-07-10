В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец
Военнослужащий из Грузии, который воюет на стороне Украины (Фото:Sova)
В Украине погиб еще один грузинский боец - он воевал в Луганской области.
Об этом сообщает SOVA.
По данным издания, о его гибели сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, воюющий в Украине.
По последним данным, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, о смерти бойца известно и грузинскому посольству, пишет Грузия Online.
По словам соседей, погибший — Каха Гоголь. Он отправился в Украину через 15 дней после того, как там начались боевые действия. В свое время он воевал в Абхазии. 10 июля он погиб в результате российского обстрела.
Точно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в Грузинском легионе, батальоне Азов, а также в Интернациональном легионе.
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