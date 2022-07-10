В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец 10 июля, 17:00 Военнослужащий из Грузии, который воюет на стороне Украины (Фото:Sova)

В Украине погиб еще один грузинский боец ​​- он воевал в Луганской области.

Об этом сообщает SOVA.

По данным издания, о его гибели сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, воюющий в Украине.

По последним данным, в войне России в Украине погибли 17 грузинских бойцов.

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Как заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, о смерти бойца известно и грузинскому посольству, пишет Грузия Online.

По словам соседей, погибший — Каха Гоголь. Он отправился в Украину через 15 дней после того, как там начались боевые действия. В свое время он воевал в Абхазии. 10 июля он погиб в результате российского обстрела.

Точно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в Грузинском легионе, батальоне Азов, а также в Интернациональном легионе.

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