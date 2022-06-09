«РФ продолжает давить массой». Украина ежедневно теряет в боях до сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными — Резников

9 июня, 12:16
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Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/facebook.com)

Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/facebook.com)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ежедневно в боях Украина теряет до сотки своих бойцов убитыми и до 500 ранеными.

У себя в Facebook он написал, что «ситуация на фронте очень тяжелая».

По словам Резникова, РФ продолжает «давить массой», однако при этом оккупанты несут большие потери. Но пока враг имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.

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«Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит», — подчеркнул он.

1 июня президент Владимир Зеленский сообщал, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Украинские военные Алексей Резников Война России против Украины

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