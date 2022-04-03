После оккупации в Бородянке выжило только 150 собак из почти 500

3 апреля, 07:35
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В приюте с начала войны животные остались закрытыми в вольерах без еды и воды (Фото:facebook.com/UAnimals.official)

В приюте с начала войны животные остались закрытыми в вольерах без еды и воды (Фото:facebook.com/UAnimals.official)

В приюте для животных в Бородянке Киевской области выжили только 150 собак из почти 500. Длительное время населенный пункт был оккупирован,

Об этом сообщает движение за права животных UAnimls.

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" 1 апреля 2022 года, как только Бородянка была освобождена от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. … Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило только 150″, — рассказали зоозащитники.

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https://www.facebook.com/watch?v=985628548992220

Отмечается, что в приюте с начала войны животные остались закрытыми в вольерах без еды и воды. Все это время руководства на территории приюта не было, и в спасении животных его представители не участвовали.

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" К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. … 27 животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники", — говорится в сообщении.

В организации поблагодарили волонтеров и сообщили, что перечислят 50 тыс. грн вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Киевская область Животные Зоопарк Зоозащитники Война России против Украины

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