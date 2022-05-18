Хатико из Бородянки. В разрушенном доме на Киевщине пес уже два месяца ждет хозяев 18 мая, 06:31 Цей матеріал також доступний українською В разрушенном доме Бородянки волонтеры нашли «местного Хатико» (Фото:Скрин видео/Facebook ЗооПатруль UA)

В разрушенном доме Бородянки волонтеры нашли «местного Хатико», проживающего в здании, где никого нет, тем не менее пес отказывается уходить из своего бывшего дома, вероятнее всего он ждет своих хозяев.

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Видео было опубликовано ЗооПатруль UA в Facebook.

Соседи рассказали, что хотели забрать собаку, но она убегала и всегда возвращалась в свой разрушенный дом. Теперь люди приходят его подкормить и погладить.

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"Нам так и не удалось узнать, что же случилось с бывшими хозяевами этой собачки. Если узнали малого - напишите нам! Хотим, чтобы его история была со счастливым финалом!", - говорится в сообщении.

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