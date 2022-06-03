В больнице Бородянки установили солнечные панели, которые передал Илон Маск 3 июня, 16:40 Цей матеріал також доступний українською В Бородянке установили солнечные панели (Фото:t.me/zedigital)

СЕО Tesla и Space X Илон Маск передал Украине солнечные станции, обеспечивающие сейчас работу объектов критической инфраструктуры Киевской области.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, на деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений.

Видео дня

«На фото — счастливые работники амбулаторий в Бородянке, которые благодарят станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall», — написал министр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.