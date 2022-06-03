В больнице Бородянки установили солнечные панели, которые передал Илон Маск
В Бородянке установили солнечные панели (Фото:t.me/zedigital)
СЕО Tesla и Space X Илон Маск передал Украине солнечные станции, обеспечивающие сейчас работу объектов критической инфраструктуры Киевской области.
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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По его словам, на деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений.
«На фото — счастливые работники амбулаторий в Бородянке, которые благодарят станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall», — написал министр.
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