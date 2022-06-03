В больнице Бородянки установили солнечные панели, которые передал Илон Маск

3 июня, 16:40
Цей матеріал також доступний українською
В Бородянке установили солнечные панели (Фото:t.me/zedigital)

В Бородянке установили солнечные панели (Фото:t.me/zedigital)

СЕО Tesla и Space X Илон Маск передал Украине солнечные станции, обеспечивающие сейчас работу объектов критической инфраструктуры Киевской области.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, на деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=PAKjt1gLZ40

«На фото — счастливые работники амбулаторий в Бородянке, которые благодарят станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall», — написал министр.

Читайте также:
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Михаил Федоров Илон Маск Война России против Украины Бородянка

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X