В Бородянке Киевской области 11-летнего мальчика засыпало песком, он погиб
Спасатели достали ребенка из-под слоя песка без сознания (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)
В Бородянке Киевской области мальчика 2015 года рождения засыпало песком, он погиб. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 17 апреля.
Спасатели достали ребенка из-под слоя песка без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители, сообщает ГСЧС.
15 апреля в Ровенской области нашли тело 4-летнего мальчика, который исчез в селе Колки 5 апреля. Ребенка нашли в километре от места исчезновения после обследования 224 га территории и акватории реки Горынь.
Тело его 3-летнего брата нашли в водоеме в день исчезновения, сообщала ГСЧС.