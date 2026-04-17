В Бородянке Киевской области 11-летнего мальчика засыпало песком, он погиб

Спасатели достали ребенка из-под слоя песка без сознания (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В Бородянке Киевской области мальчика 2015 года рождения засыпало песком, он погиб. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 17 апреля.

Спасатели достали ребенка из-под слоя песка без сознания. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители, сообщает ГСЧС.

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Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

15 апреля в Ровенской области нашли тело 4-летнего мальчика, который исчез в селе Колки 5 апреля. Ребенка нашли в километре от места исчезновения после обследования 224 га территории и акватории реки Горынь.

Тело его 3-летнего брата нашли в водоеме в день исчезновения, сообщала ГСЧС.