Для тех, кто лишился жилья. В Бородянке откроют модульный временный городок 14 мая, 04:20 Цей матеріал також доступний українською Конструкции Бородянки поступили как помощь от польского правительства (Фото:kyivoda/3826)

В Бородянке откроют модульный временный городок для жителей, лишившихся жилья в результате российской оккупации. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Модульный городок будет состоять из четырех комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения. В настоящее время идут работы по сбору модулей. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. 16 мая запланирована установка всех четырех комплексов

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Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

«Очень многие жители Киевщины потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача – обеспечить людей временным жильем. Модуальные города – оптимальный вариант пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность», - заметил глава КОВА Александр Павлюк.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным, на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских военных.

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