Одному человеку переехали голову БТРом. В Бородянке нашли новые массовые захоронения 22 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською В Бородянке продолжают находить массовые захоронения (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Бородянке и Гавронщине Киевской области обнаружили новые массовые захоронения. Среди жертв российских оккупантов — подростки и женщины.



Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

20 апреля в Бородянке на территории местной больницы обнаружили тела двух товарищей 35-ти лет и девочку 15 лет, которых жестоко расстреляли оккупанты.

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На месте второго захоронения обнаружили тела шести человек — четверо мужчин и две женщины. Одному человеку оккупанты переехали БТРом голову.

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Еще одно место захоронения было обнаружено на Гавронщине. Здесь во время оккупации агрессоры расстреляли машину с двумя семьями, которые пытались эвакуироваться. Погибли женщина и ребенок, остальные пассажиры получили ранения.



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