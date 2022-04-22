Одному человеку переехали голову БТРом. В Бородянке нашли новые массовые захоронения

22 апреля, 13:24
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В Бородянке продолжают находить массовые захоронения (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Бородянке продолжают находить массовые захоронения (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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В Бородянке и Гавронщине Киевской области обнаружили новые массовые захоронения. Среди жертв российских оккупантов — подростки и женщины.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

20 апреля в Бородянке на территории местной больницы обнаружили тела двух товарищей 35-ти лет и девочку 15 лет, которых жестоко расстреляли оккупанты.

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На месте второго захоронения обнаружили тела шести человек — четверо мужчин и две женщины. Одному человеку оккупанты переехали БТРом голову.

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Еще одно место захоронения было обнаружено на Гавронщине. Здесь во время оккупации агрессоры расстреляли машину с двумя семьями, которые пытались эвакуироваться. Погибли женщина и ребенок, остальные пассажиры получили ранения.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Бородянка

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