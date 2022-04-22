Одному человеку переехали голову БТРом. В Бородянке нашли новые массовые захоронения
В Бородянке продолжают находить массовые захоронения (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Бородянке и Гавронщине Киевской области обнаружили новые массовые захоронения. Среди жертв российских оккупантов — подростки и женщины.
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Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
20 апреля в Бородянке на территории местной больницы обнаружили тела двух товарищей 35-ти лет и девочку 15 лет, которых жестоко расстреляли оккупанты.
На месте второго захоронения обнаружили тела шести человек — четверо мужчин и две женщины. Одному человеку оккупанты переехали БТРом голову.
Еще одно место захоронения было обнаружено на Гавронщине. Здесь во время оккупации агрессоры расстреляли машину с двумя семьями, которые пытались эвакуироваться. Погибли женщина и ребенок, остальные пассажиры получили ранения.
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