В Бородянке нашли новые захоронения с телами мирных жителей
В Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей (Фото:Полиция Киевской области)
В Бородянке Киевской области обнаружили еще две могилы с телами девяти местных жителей, убитых во время российской оккупации.
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Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
В одной могиле нашли тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой — четырех мужчин и двух женщин.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что люди были убиты оккупантами, на некоторых телах обнаружили следы пыток.
Тела всех погибших были доставлены в морги Киевской области для дальнейших экспертиз.
Вскоре идентифицированные тела будут переданы родственникам для захоронения.
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