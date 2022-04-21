В Бородянке нашли новые захоронения с телами мирных жителей

21 апреля, 10:00
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В Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей (Фото:Полиция Киевской области)

В Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей (Фото:Полиция Киевской области)

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В Бородянке Киевской области обнаружили еще две могилы с телами девяти местных жителей, убитых во время российской оккупации.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В одной могиле нашли тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой — четырех мужчин и двух женщин.

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Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что люди были убиты оккупантами, на некоторых телах обнаружили следы пыток.

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Тела всех погибших были доставлены в морги Киевской области для дальнейших экспертиз.

Вскоре идентифицированные тела будут переданы родственникам для захоронения.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Бородянка

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