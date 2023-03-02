В Бородянке на Киевщине нашли новое захоронение с телами гражданских, убитых россиянами 2 марта, 15:48 В Бородянке обнаружили новое захоронение убитых россиянами гражданских (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

В городе Бородянка Киевской области обнаружили новое захоронение гражданских, убитых российскими военными во время оккупации в феврале-марте 2022 года. В одной могиле обнаружили тела трех убитых мужчин.



Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга в четверг, 2 марта.

По его словам, захоронение сделал местный житель во время оккупации, примерно 8 марта 2022 года. Он вместе с товарищем находил тела местных жителей, расстрелянных оккупантами, и мог сделать временное захоронение.

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"Когда уже россияне создали такой режим, что невозможно было передвигаться по городу, он выехал на более безопасную территорию и только сейчас он вернулся и сообщил Национальной полиции о том, что во время оккупации сделал такое захоронение", - рассказал Небитов.

Среди убитых гражданских, тела которых обнаружили в этом захоронении, 50-летний местный житель. Россияне расстреляли его в автомобиле, после чего он сгорел.

Личности двух других погибших пока не установлены. Их, вероятно, застрелили в голову. У одного мужчины в кармане нашли карандаш, у другого — расческу и другие вещи. Благодаря им правоохранители надеются установить личности погибших.

Тела эксгумировали, их отправят на экспертизы.

Бучанская резня. Что известно о количестве жертв российских оккупантов в Киевской области

После бегства российских оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене, Бородянке и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным, в Киевской области после освобождения от российских захватчиков было обнаружено 1373 тела гражданских, погибших от рук оккупантов. До сих пор не идентифицировано 127 тел, найденных в области. Еще 279 человек считаются пропавшими без вести.

Из 1373 погибших около 700 были убиты из огнестрельного оружия. Причиной смерти еще 350 человек стали минно-взрывные ранения.

Как установили волонтеры и правоохранители, в частности зверства в Буче совершали базировавшиеся в городе военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Список бригады публиковала украинская военная разведка. Российский диктатор Владимир Путин после зверств в Буче присвоил 64-й бригаде почетное звание «гвардейской».

В настоящее время правоохранители идентифицировали 91 россиянина, причастного к зверствам в Буче.

Украина заявила, что резня, которую российские оккупанты устроили в Киевской области, была умышленной. 14 апреля Верховная Рада признала действия России и армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время Россия цинично отвергла обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Киевской области. Кремль распространяет пропагандистский тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были "постановочными", а тела "специально разложили" на улицах городов для создания "картинки" для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.