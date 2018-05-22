В Борисполе в результате отравления алкоголем умерли шесть человек, еще один госпитализирован - ГСЧС

Все отравившиеся употребляли алкоголь в одной компании

В результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе Киевской области умерли шесть человек, еще один был госпитализирован.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 мая в 6:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, все семь человек были в одной компании, которую госпитализировали после употребления алкоголя 21 мая.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате отравления некачественным алкоголем умерли 23 человека.