В Борисполе в результате отравления алкоголем умерли шесть человек, еще один госпитализирован - ГСЧС

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Все отравившиеся употребляли алкоголь в одной компании
Фото: moz.gov.ua

Все отравившиеся употребляли алкоголь в одной компании

В результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе Киевской области умерли шесть человек, еще один был госпитализирован.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"22 мая в 6:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, все семь человек были в одной компании, которую госпитализировали после употребления алкоголя 21 мая.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате отравления некачественным алкоголем умерли 23 человека.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове