Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Яна Седова
Несмотря на боль. Как я полюбила свое тело
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Виктор Пинзеник
Что я думаю о проведении референдума
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Борисполе уволенный водитель угнал КрАЗ в качестве «компенсации» за невыплаченную зарплату

Вчера, 11:31
992
Цей матеріал також доступний українською
В Борисполе уволенный водитель угнал КрАЗ в качестве «компенсации» за невыплаченную зарплату - фото

Нацполиция

Грузовик обнаружили по месту жительства угонщика

Бывший водитель одного из строительных комбинатов в городе Борисполь, уволенный с работы без расчета по зарплате, решил в качестве «компенсации» угнать грузовик КрАЗ, принадлежащий предприятию.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

Завладев грузовиком, мужчина протаранил им ворота комбината и скрылся в неизвестном направлении.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось обнаружить угнанный грузовик на одной из улиц в селе Лукаши, где проживает 46-летний угонщик.

Сейчас мужчина задержан.

Теги:   Автоугон Борисполь Задолженность Зарплата Киевская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 21:40

img
Мэр Ужгорода решил присоединиться к партии Кернеса и Труханова
Политика

Вчера, 11:34

img
В Раде зарегистрирован первый законопроект Зеленского
Политика

Вчера, 06:21

img
Чем быстрее, тем лучше: Климкин посоветовал Зеленскому перезагрузить Администрацию президента

ТОП 3

События

21 мая, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
8810
События

Вчера, 19:02

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8760
События

21 мая, 08:39

img
Даты тестирования и необходимые документы. Что нужно знать о ВНО-2019
7717