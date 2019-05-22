В Борисполе уволенный водитель угнал КрАЗ в качестве «компенсации» за невыплаченную зарплату
Бывший водитель
одного из строительных комбинатов в городе Борисполь, уволенный с работы без
расчета по зарплате, решил в качестве «компенсации» угнать грузовик КрАЗ,
принадлежащий предприятию.
Об этом сообщили
в управлении Национальной полиции Киевской области.
Завладев грузовиком,
мужчина протаранил им ворота комбината и скрылся в неизвестном направлении.
В результате оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось обнаружить угнанный грузовик на одной из улиц в селе Лукаши, где проживает 46-летний угонщик.
Сейчас мужчина задержан.