В Борисполе уволенный водитель угнал КрАЗ в качестве «компенсации» за невыплаченную зарплату Вчера, 11:31 992 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Грузовик обнаружили по месту жительства угонщика Нацполиция

Бывший водитель одного из строительных комбинатов в городе Борисполь, уволенный с работы без расчета по зарплате, решил в качестве «компенсации» угнать грузовик КрАЗ, принадлежащий предприятию.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киевской области.

Завладев грузовиком, мужчина протаранил им ворота комбината и скрылся в неизвестном направлении.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось обнаружить угнанный грузовик на одной из улиц в селе Лукаши, где проживает 46-летний угонщик.

Сейчас мужчина задержан.