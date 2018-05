В Борисполе совершил экстренную посадку самолет Доха - Даллас

В воскресенье, 13 мая, в международном аэропорту Борисполь совершил посадку трансатлантический рейс, осуществляемый авиакомпанией Qatar Airways из Дохи (Катар) в Даллас (США, штат Техас).

Об этом свидетельствуют данные сервиса, предназначенного для отслеживания полетов RadarBox24.com.

Срочная посадка была вызвана медицинской необходимостью.

По плану рейс из Дохи в Даллас должен был длиться 15 часов. 25 мин. Он выполняется каждый день самолетом Boeing 777. Регистрационный номер данного борта - A7-BEJ.

Qatar Airways #QR729 to Dallas is diverting to Kiev due to a medical emergency #radarbox https://t.co/FVgokdarYa pic.twitter.com/YgkwzazuqX