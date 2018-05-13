В Борисполе совершил экстренную посадку самолет Доха - Даллас

В воскресенье, 13 мая, в международном аэропорту Борисполь совершил посадку трансатлантический рейс, осуществляемый авиакомпанией Qatar Airways из Дохи (Катар) в Даллас (США, штат Техас).
Об этом свидетельствуют данные сервиса, предназначенного для отслеживания полетов RadarBox24.com.
Срочная посадка была вызвана медицинской необходимостью.
По плану рейс из Дохи в Даллас должен был длиться 15 часов. 25 мин. Он выполняется каждый день самолетом Boeing 777. Регистрационный номер данного борта - A7-BEJ.
Qatar Airways #QR729 to Dallas is diverting to Kiev due to a medical emergency #radarbox https://t.co/FVgokdarYa pic.twitter.com/YgkwzazuqX- RadarBox24 (@ RadarBox24) 13 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Одессе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева в Грецию.
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