В Борисполе правоохранители помешали вывозу раритетного оружия и украшений

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Изъятые раритеты отдадут на экспертизу
Фото: прокуратура

Изъятые раритеты отдадут на экспертизу

В аэропорту Борисполь правоохранители помешали 50-летнему мужчине вывезти в одну из стран ЕС крупную партию культурных ценностей.

В багаже ​​пограничники обнаружили: металлические браслеты, металлическую, изогнутую в виде подковы, часть оружия, шейные украшения, 12 различных железных, поврежденных ржавчиной, фрагментов ручного огнестрельного оружия.

Об этом 5 апреля сообщает прокуратура Киевской области.

Сейчас раритеты изъяли и продолжается работа по получению разрешения суда для ареста и проведения экспертиз.

Предварительно не удалось установить, откуда были взяты старинные украшения и оружие.

Ранее сообщалось, что ворам удалось украсть из берлинского музея Боде 100-килограммовую золотую монету.

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