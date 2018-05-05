В Борисполе правоохранители помешали вывозу раритетного оружия и украшений

В аэропорту Борисполь правоохранители помешали 50-летнему мужчине вывезти в одну из стран ЕС крупную партию культурных ценностей.
В багаже пограничники обнаружили: металлические браслеты, металлическую, изогнутую в виде подковы, часть оружия, шейные украшения, 12 различных железных, поврежденных ржавчиной, фрагментов ручного огнестрельного оружия.
Об этом 5 апреля сообщает прокуратура Киевской области.
Сейчас раритеты изъяли и продолжается работа по получению разрешения суда для ареста и проведения экспертиз.
Предварительно не удалось установить, откуда были взяты старинные украшения и оружие.
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