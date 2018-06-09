В Борисполе появились наклейки на чемоданы с надписью #FreeSentsov

Международный аэропорт Борисполь предлагает пассажирам бесплатные наклейки на чемоданы с надписью #FreeSentsov.
Об этом сообщила одна из пассажиров, которая вылетала из аэропорта Наталья Лютикова.
"Это удачная идея распространить миром вирус-месседж о спасении Олега Сенцова и других политзаключенных", - написала она.
Лютикова также опубликовала фото своей семьи с чемоданами с наклейками в поддержку украинского политзаключенного Сенцова.
По ее словам, наклейки в большом количестве лежат на полке возле упаковки багажа.
На инициативу отреагировали в МИД Украины.
"Какая простая, но важная вещь. Поддержите Олега и других политазключенных в РФ. Присоединяйтесь к акции #FreeSentsov", - написала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 27-й день.
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