09 июня 2018, суббота

В Борисполе появились наклейки на чемоданы с надписью #FreeSentsov

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Мир требует освободить Сенцова и других украинских политзаключенных
Фото: Радио Свобода

Мир требует освободить Сенцова и других украинских политзаключенных

Международный аэропорт Борисполь предлагает пассажирам бесплатные наклейки на чемоданы с надписью #FreeSentsov.

Об этом сообщила одна из пассажиров, которая вылетала из аэропорта Наталья Лютикова.

"Это удачная идея распространить миром вирус-месседж о спасении Олега Сенцова и других политзаключенных", - написала она.

Лютикова также опубликовала фото своей семьи с чемоданами с наклейками в поддержку украинского политзаключенного Сенцова.

По ее словам, наклейки в большом количестве лежат на полке возле упаковки багажа.

На инициативу отреагировали в МИД Украины.

"Какая простая, но важная вещь. Поддержите Олега и других политазключенных в РФ. Присоединяйтесь к акции #FreeSentsov", - написала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Он голодает уже 27-й день.

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