В Борисполе автобус сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, один ребенок погиб

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Водитель не успел затормозить
Фото: dtp.ua

Водитель не успел затормозить

В воскресенье, 20 мая, в Борисполе Киевской области автобус сбил двух несовершеннолетних девушек, которые ехали через пешеходный переход на роликах.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Одна из девушек погибла на месте. Автобус протянул ее под колесами еще 20 метров после наезда. Другая девушка находится в тяжелом состоянии в больнице.

"ДТП с пострадавшими, улица Киевский Путь, 41 Две девушки малолетних, одна погибла, а вторую госпитализировала скорая. Водитель автобуса, по предварительной информации, тормозил, но не смог избежать столкновения с пешеходами на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой в Киеве автомобиль сбил девушку, которая убегала от неизвестного.

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