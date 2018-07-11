11 июля 2018, среда

В Борисполе аварийно приземлился самолет с пассажирами, который летел в Анталию

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На борту самолета во время посадки было 180 человек
Скриншот с видео

На борту самолета во время посадки было 180 человек

В среду, 11 июля, в Международном аэропорту Борисполь самолет авиакомпании Anda Air совершил вынужденную посадку.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет летел из аэропорта Жуляны в Киеве в турецкую Анталию.

В небе над Одессой он принял решение вернуться и приземлился в Борисполе.

На борту судна находились 174 пассажира и шесть членов экипажа.

Причины аварийной посадки не сообщаются.

Стоит отметить, что в аэропорту Анталии почти сутки ждут возвращения в Украину 170 туристов, в том числе и дети. Украинцы получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом их изменили на Anda Air, однако самолет так и не предоставили.

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