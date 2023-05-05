В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено) 5 мая, 18:10 Российские оккупанты, вероятно, готовят новую воздушную атаку (Фото:facebook.com/kommander.nord)

Вечером в пятницу, 5 мая, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

18:20. Отбой воздушной тревоги в большинстве областей.

Инфографика: alerts.in.ua

18:09. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты обстреливают Славянск и Краматорск. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода. Предварительно, никто не пострадал.

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18:03. В ряде областей начались отбои тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:10 / Инфографика: alerts.in.ua

Киевская областная военная администрация в Telegram предупредила о ракетной опасности и призвала до отбоя тревоги оставаться в укрытиях.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в Telegram, что угроза ракетного удара оккупантов с использованием стратегической авиации сохраняется.



Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать тревогу.

В ГСЧС Украины также попросили не выходить из укрытий до конца тревоги, перейти в помещение без окон или воспользоваться правилом «двух стен».

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 17:30 5 мая / Инфографика: alerts.in.ua

Ночью 4 мая силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Украину, а также разведывательный беспилотник. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели. Обломки упали в трех районах Киева, частично повредив припаркованные машины и дорожное покрытие.