В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Российские оккупанты, вероятно, готовят новую воздушную атаку (Фото:facebook.com/kommander.nord)
Вечером в пятницу, 5 мая, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.
18:20. Отбой воздушной тревоги в большинстве областей.
18:09. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты обстреливают Славянск и Краматорск. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске повреждено админздание Новокраматорского машиностроительного завода. Предварительно, никто не пострадал.
18:03. В ряде областей начались отбои тревоги.
Киевская областная военная администрация в Telegram предупредила о ракетной опасности и призвала до отбоя тревоги оставаться в укрытиях.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко написал в Telegram, что угроза ракетного удара оккупантов с использованием стратегической авиации сохраняется.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать тревогу.
В ГСЧС Украины также попросили не выходить из укрытий до конца тревоги, перейти в помещение без окон или воспользоваться правилом «двух стен».
Ночью 4 мая силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Украину, а также разведывательный беспилотник. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели. Обломки упали в трех районах Киева, частично повредив припаркованные машины и дорожное покрытие.