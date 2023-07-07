По всей Украине объявляли тревогу из-за МиГ-31К (обновлено)
Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в пятницу, 7 июля, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы в Telegram предупредили, что с российского аэродрома Саваслейка взлетели три истребителя МиГ-31К — носители ракет Кинжал.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:05
21:57. В областях начались отбои воздушной тревоги.
21:34. Киевская городская военная администрация сообщила о ракетной угрозе для столицы. Начальник КГВА Сергей Попко призвал не выходить из укрытий до отбоя.
21:25. Воздушная тревога распространилась на всю Украину.
Воздушные силы призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
МиГ-31К — это модификация российского истребителя МиГ-31, которая потенциально может использовать гиперзвуковую ракету Кинжал.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что российские оккупанты каждый месяц выпускают по Украине до 100 ракет разных типов, а в прифронтовых районах используют ЗРК С-300.