По всей Украине объявляли тревогу из-за МиГ-31К (обновлено) 7 июля, 21:24 Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в пятницу, 7 июля, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы в Telegram предупредили, что с российского аэродрома Саваслейка взлетели три истребителя МиГ-31К — носители ракет Кинжал.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:05

Инфографика: alerts.in.ua

21:57. В областях начались отбои воздушной тревоги.

21:34. Киевская городская военная администрация сообщила о ракетной угрозе для столицы. Начальник КГВА Сергей Попко призвал не выходить из укрытий до отбоя.

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21:25. Воздушная тревога распространилась на всю Украину.

Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 21:25 / Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

МиГ-31К — это модификация российского истребителя МиГ-31, которая потенциально может использовать гиперзвуковую ракету Кинжал.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что российские оккупанты каждый месяц выпускают по Украине до 100 ракет разных типов, а в прифронтовых районах используют ЗРК С-300.

