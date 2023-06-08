Во всех областях Украины объявили тревогу 8 июня, 20:06 Работа ПВО Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в четверг, 8 июня, в большинстве областей Украины, кроме нескольких северных, объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:30

Инфографика: alerts.in.ua

20:23 Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что воздушная тревога продолжается. Тернопольская область — единственная, в которой, судя по картам, не объявлена тревога.

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20:21 Суспільне сообщает о звуках, похожих на взрывы, в Черкасской области.

Канал Ukraine NOW со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщает о возможных пусках ракет.

По состоянию на 20:20 воздушную тревогу также объявили в Киеве и Киевской области, Житомирской и Черниговской областях.

В ГСЧС призвали не игнорировать сигнал тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:20 / Инфографика: alerts.in.ua

По данным Киевской городской военной администрации, в мае 2023 года только над Киевом уничтожили более 80 ракет, в том числе семь Кинжалов, и 169 беспилотников.