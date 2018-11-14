В больнице умерла женщина, выпавшая из переполненной маршрутки в Одесской области

В Одесской областной клинической больнице умерла 41-летняя женщина, которая выпала из переполненной маршрутки №84 Нати-Одесса и впала в кому.

Как сообщили Думской в больнице, пострадавшая все это время находилась в коме. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма.

Напомним, 9 ноября в одном из сел Беляевского района Одесской области в маршрутке №84 Нати-Одесса во время поворота под натиском пассажиров открылась задняя дверь. В результате женщина выпала на проезжую часть, ударилась головой об асфальт и впала в кому.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.