В больнице Кривого Рога умер еще один пострадавший в резонансном ДТП с участием маршрутки

В Кривом Роге в ночь на воскресенье, 29 апреля, возросло число жертв резонансной аварии, которая произошла 17 апреля.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

По данным издания, умер еще один пассажир маршрутки, который 17 апреля попала в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Он стал 11-й жертвой аварии.

В больнице до сих пор находятся пострадавшие в результате аварии, в том числе в реанимации лежит один человек.

В то же время отмечается, что некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

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Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода Arcelor-Mittal, произошла 17 апреля в 5:53.