В больницу Мелитополя свезли раненых оккупантов: их достали из-под завалов в селе Михайловка — мэр 17 ноября, 14:03 Более 10 раненых оккупантов привезли в больницу Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В больницу захваченного Мелитополя свезли более 10 раненых оккупантов, которых достали из-под завалов школы в селе Михайловка.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, у оккупантов фиксируют травмы различной степени тяжести.

«Также известно, что ночью было громко во временно оккупированной Васильевке», — написал Федоров.

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Ранее Генштаб сообщал, что в Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты понесли огромные потери.

15 ноября в Мелитополе украинские силы уничтожили штаб одного из вражеских подразделений.

Кроме того, в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 Град и зенитный ракетный комплекс С-300.