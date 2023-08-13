В гражданскую больницу Мелитополя доставили десятки раненых оккупантов — мэр 13 августа, 05:05 Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Россияне используют на оккупированных территориях Запорожской области гражданские медицинские учреждения из-за нехватки госпиталей. В городскую больницу Мелитополя доставили десятки раненых захватчиков.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.



«Вчера (11 августа — ред.) в городскую больницу Мелитополя завезли десятки раненых. Чтобы не показывать количество потерь, заносили через черный ход», — сообщил он.

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По словам Федорова, сначала россияне заняли своими ранеными 85% медучреждений оккупированного Запорожья, затем переоборудовали в госпитали школы и детсады, а теперь размещают раненых в больницах, которые принимали гражданских.