В гражданскую больницу Мелитополя доставили десятки раненых оккупантов — мэр
Мелитополь (Фото:ria-m.tv)
Россияне используют на оккупированных территориях Запорожской области гражданские медицинские учреждения из-за нехватки госпиталей. В городскую больницу Мелитополя доставили десятки раненых захватчиков.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
«Вчера (11 августа — ред.) в городскую больницу Мелитополя завезли десятки раненых. Чтобы не показывать количество потерь, заносили через черный ход», — сообщил он.
По словам Федорова, сначала россияне заняли своими ранеными 85% медучреждений оккупированного Запорожья, затем переоборудовали в госпитали школы и детсады, а теперь размещают раненых в больницах, которые принимали гражданских.