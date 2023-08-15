В больнице умер житель Херсона, который был ранен при обстреле 14 августа — ОВА
Последствия российского обстрела Херсонской области (Фото:Херсонська облпрокуратура)
Во вторник, 15 августа, в больнице скончался житель Херсона, который был тяжело ранен при обстреле 14 августа.
Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.
Он напомнил, что за вчерашний день россияне 71 раз обстреливали территорию освобожденной Херсонской области, выпустили около 300 снарядов.
«Были ранены в результате российской агрессии девять человек. Сегодня получили печальное известие. Мужчина, который вчера получил ранение, сегодня погиб. Он погиб уже в больнице», — отметил он.
Накануне сообщалось, что российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и населенные пункты области.