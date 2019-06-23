12 дней в коме: в Виннице умер соратник Гриценко, которого избили полицейские Вчера, 19:54 5977 Цей матеріал також доступний українською Гражданская позиция Александр Комарницкий (слева) умер, не приходя в сознание Гражданская позиция

В воскресенье, 23 июня, в больнице Винницы умер член команды партии Гражданская позиция Александр Комарницкий, которого избили во время конфликта с полицейскими.

Об этом сообщил глава Винницкой областной организации Гражданской позиции Сергей Гайструк.

Комарницкий умер после 12-дневного пребывания в коме.

«Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая июньского вечера произошла на улице нашего города… Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан — избила Сашу до состояния, ставшего смертельным», — заявил он.

Гражданская позиция требует справедливого наказания для полицейского и увольнения руководства областного управления Национальной полиции.

Напомним, 11 июня около 23 часов в Виннице работник Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции, находясь на службе, предложил Комарницкому быть понятым при проведении следственных действий в отношении мужчины, у которого обнаружили гранату РГД-5 с запалом.

По данным полиции, житель Винницы отказался и некорректно высказался, в результате вспыхнул конфликт. Полицейский применил физическую силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что полицейские жестоко избили активиста его партии Александра Комарницкого.

Суд взял под круглосуточный домашний арест полицейского, причастного к избиению. Его и четырех руководителей полиции Винницкой области отстранили от исполнения служебных обязанностей.