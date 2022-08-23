Обстрел Энергодара: в больнице скончался работник ЗАЭС 23 августа, 10:43 Город Энергодар (Фото:Федор Кузнецов/Википедия)

В больнице скончался работник ЗАЭС, получивший ранения в результате обстрелов временного захваченного Энергодара Запорожской области. Еще один человек погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

Слесарь цеха тепловой автоматики и измерений Владислав Митин 1996 года получил ранение 22 августа в результате попадания в такси при обстреле Запорожской ТЭС. Его госпитализировали, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов он скончался в реанимации.

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Мэр города Дмитрий Орлов уточнял, что судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями, машину обстреляли практически в упор, вероятно, из автомата.

Кроме того, минометными обстрелами в Энергодаре был поврежден центральный тепловой пункт.

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