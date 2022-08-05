В больницах Мариуполя не хватает лекарств, умирает каждый четвертый пациент — советник мэра

5 августа, 11:12
Советник мэра Мариуполя рассказал о катастрофической ситуации в больницах города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя рассказал о катастрофической ситуации в больницах города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о катастрофической ситуации в больницах захваченного города.

У себя в Telegram он сообщил, что в медучреждениях фактически умирает каждый четвертый пациент.

«Лекарств не хватает, цинично предлагают „купить“ в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину фирмам», — написал Андрющенко.

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По его словам, для обустройства «нормальных» условий для российских военных людей размещают по коридорам, которых за неимением персонала фактически бросают в одиночестве.

«Инсулинозависимые — в наихудшем состоянии. Привезенный из России эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице. Он и „раздает“ инсулин в шприцах. Потому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины нет в городе», — добавил Андрющенко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Больница Мариуполь Лекарства Война России против Украины

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