Оккупанты несут потери: в Херсонской области для раненых не хватает мест в больнице — Генштаб 23 ноября, 08:00 В Херсонской области для раненых оккупантов не хватает мест в больнице (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 23 ноября, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых оккупантов.

Видео дня

А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

Ранее Генштаб сообщил о значительных потерях оккупационных войск РФ в Запорожской области.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 000 своих военных.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ