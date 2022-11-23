Оккупанты несут потери: в Херсонской области для раненых не хватает мест в больнице — Генштаб

23 ноября, 08:00
Поделиться:
В Херсонской области для раненых оккупантов не хватает мест в больнице (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Херсонской области для раненых оккупантов не хватает мест в больнице (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 23 ноября, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых оккупантов.

Видео дня

А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

Ранее Генштаб сообщил о значительных потерях оккупационных войск РФ в Запорожской области.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 000 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Раненые Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X