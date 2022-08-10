Впервые за 70 лет. В Болгарии назревает критический дефицит истребителей 10 августа, 17:36 Флаг Болгарии (Фото:Виктор Сапожников / Pixabay)

Остаточный ресурс истребительной авиации Болгарии на исходе, скоро будет нечем защищать воздушное пространство страны.

Об этом заявил министр обороны Димитрий Стоянов на пресс-конференции в среду, 10 августа.

Он уточнил, что Болгария может продолжить вести дежурство истребителями МиГ-29 до середины следующего года.

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«Наша истребительная авиация находится в исключительно тяжелом положении. Остаточный ресурс самолетов МиГ-29 позволяет вести дежурство истребителями по охране воздушного пространства до середины 2023 года», — констатировал он

По его словам, Болгария уже провела переговоры с польской стороной о возможности ремонта шести двигателей, но окончательного решения нет.

«В предстоящие три-четыре года существует риск, что мы впервые с 1952 года не сможем нести воздушное дежурство. Причины — конфликт в Украине, невозможность ремонта и задержка с поставкой американских самолетов, которая начнется в 2025 году», — добавил министр.

По его словам, из-за этих проблем Минобороны страны изучает возможность приобретение самолетов в лизинг.

Стоянов подтвердил, что США подготовили оферту о поставке второй восьмерки модернизированных F-16 и не позднее декабря Болгария будет готова представить ответное предложение.

7 июня парламент Болгарии отказал в предоставлении военной помощи на запрос посла Украины Виталия Москаленко.

Парламент Болгарии 4 мая проголосовал за то, чтобы уполномочить правительство реализовать пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники на болгарских заводах. При этом предложения, которые давали бы Болгарии четкий мандат на поставку оружия Украине, были отклонены.



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