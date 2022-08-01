Четвертые за два года. В Болгарии назначили дату парламентских выборов

1 августа, 17:43
Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Президент Болгарии Румен Радев назначил на 2 октября 2022 года четвертые менее чем за два года парламентские выборы.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что выборы пройдут 2 октября, а с завтрашнего дня будет действовать временное правительство во главе с бывшим министром труда Галабом Доневым.

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Назначение Донева, который также является советником президента по социальной политике, рассматривается как знак того, что временное правительство сосредоточится на защите от резкого роста цен на энергоносители и продукты питания.

Не исключено, что в ближайшее время София попытается возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой, натянутые при правительстве Кирилла Петкова.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Болгария Парламентские выборы

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