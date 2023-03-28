В ближайшие полгода будет достаточно электроэнергии для нужд потребителей — Укрэнерго 28 марта, 21:15 Электроэнерегия (Фото:unsplash\Nikola Johnny Mirkovic)

В ближайшие шесть месяцев в энергосистеме будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей.

Об этом сообщил в телемарафоне председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он объяснил, что Украина сможет импортировать электроэнергию из Европы, так как является частью этой системы.

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«Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей — и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме», — сказал Кудрицкий.

В то же время к следующей зиме нужно будет хорошо подготовиться, добавил председатель правления Укрэнерго.

«Восстановить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно без отключений пройти зиму», — пояснил Кудрицкий.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта. В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Проблемы с электроснабжением и отключение света в Украине начались осенью 2022 года после того, как российские террористы начали атаки ракетами и дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого для населения были применены стабилизационные и аварийные отключения электричества.