В ближайшие полгода будет достаточно электроэнергии для нужд потребителей — Укрэнерго
Электроэнерегия (Фото:unsplash\Nikola Johnny Mirkovic)
В ближайшие шесть месяцев в энергосистеме будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей.
Об этом сообщил в телемарафоне председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Он объяснил, что Украина сможет импортировать электроэнергию из Европы, так как является частью этой системы.
«Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей — и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме», — сказал Кудрицкий.
В то же время к следующей зиме нужно будет хорошо подготовиться, добавил председатель правления Укрэнерго.
«Восстановить, прежде всего, работу тех энергоблоков на тепловых, гидроэлектростанциях, которые были повреждены, и максимально мобилизовать все ресурсы энергосистемы, чтобы достойно без отключений пройти зиму», — пояснил Кудрицкий.
Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта. В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Проблемы с электроснабжением и отключение света в Украине начались осенью 2022 года после того, как российские террористы начали атаки ракетами и дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого для населения были применены стабилизационные и аварийные отключения электричества.