В ближайшие недели нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ — генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag.
«Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов», — сказал Столтенберг.
По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска хорошо обороняются.
«Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются», — отметил генсек НАТО.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.