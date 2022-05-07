В ближайшие недели нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ — генсек НАТО 7 мая, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупантов.

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Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag.

«Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов», — сказал Столтенберг.

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По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска хорошо обороняются.

«Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются», — отметил генсек НАТО.

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