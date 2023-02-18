В ближайшие 2−3 недели сил и средств для вторжения с Беларуси у россиян нет — разведка 18 февраля, 15:16 В ближайшие 2−3 недели у россиян нет сил и средств для вторжения с Беларуси (Фото:МВД)

Военная разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками страны-террориста полностью привлечь белорусов к войне против Украины.



Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил в комментарии британскому телеканалу ITV news.



Он отметил, что белорусы пытаются удержаться от участия в войне против Украины.



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"Мы видим, что Беларусь якобы и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - сказал он.

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По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть вовлечены во вторжение в Украину, добавил Черняк.

"Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - заявил представитель ГУР МО.