В ближайшее время ожидаются новости по обмену пленными — разведка

29 декабря, 20:09
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Последний обмен пленными Украина и Россия провели 14 декабря (Фото:ОПУ)

Последний обмен пленными Украина и Россия провели 14 декабря (Фото:ОПУ)

Украинская разведка анонсировала новости по обмену пленными в ближайшее время.

«Есть информация о том, что работа ведется и в ближайшее время мы ожидаем новости», — сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Он добавил, что ранее состоялась встреча главы Офиса Президента Андрея Ермака в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными с участием всех силовых структур, представителей правительства, представителей уже освобожденных из плена подразделений.

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«Идет серьезное взаимодействие и плановая работа и по освобождению предстоящему, и по сопровождению и защите прав наших пленных», — отметил Юсов.

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Последний обмен пленными Украина и Россия провели 14 декабря. Тогда домой вернулись 64 защитника Украины, а также гражданин США.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер заявила, что видит возможность масштабного обмена пленными.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Разведка Обмен Войска РФ Обмен пленными

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