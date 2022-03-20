В ближайшее время оккупанты могут попытаться форсировать реку Ирпень — Киевская ОВА

20 марта, 15:13
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Киевской ОВА предполагают, что в ближайшее время российско-оккупационные войска могут предпринять попытку форсирования реки Ирпень.

«Основной задачей врага остается окружение/захват города Киев с северного и северо-западного направлений. Не исключается, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования р. Ирпень», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию склада и пытаются наладить логистику. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск.

Также оккупанты продолжают хаотический обстрел жилых домов и инфраструктуры вблизи столицы.

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Подчеркивается, что силы обороны украинских защитников в повышенной боеготовности, укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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