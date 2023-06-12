В освобожденных селах Донецкой области проводится «зачистка» — ОВА

12 июня, 21:41
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Одно из освобожденных сел в Донецкой области (Фото:Скриншот видео 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша)

Одно из освобожденных сел в Донецкой области (Фото:Скриншот видео 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша)

В Благодатном, Нескучном и Строжевом разрушены 75% жилых домов. В этих селах происходит «зачистка» после деоккупации.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Сейчас идет процесс очистки территории в том числе и от оставшихся там российских военных. Есть пленные. Затем будет разминирование территории, в первую очередь проходных путей, а затем стабилизационные мероприятия, такие как происходили в Святогорской и Лиманской общинах в октябре прошлого года» , — добавил глава области.

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Также Кириленко сообщил, что в результате боевых действий в этих селах разрушены 75% жилых домов. Пока власти и украинские военные пытаются эвакуировать людей, которые еще остаются.

Инфографика: NV

12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Благодатное Война России против Украины

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