Прикрываются спинами гражданских. ВСУ уничтожили в Бериславе штаб оккупантов в здании полиции — видео

2 октября, 16:06
Поделиться:
ВСУ уничтожили в Бериславе штаб оккупантов в здании полиции (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

ВСУ уничтожили в Бериславе штаб оккупантов в здании полиции (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В субботу, 1 октября, в Бериславе Херсонской области было уничтожено здание полиции, где располагался штаб россиян.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

«Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но видно очень сильно несколько дней праздновали шабаш. В результате „курение в неположенном месте“ у кацапов ухудшилось почему-то настроение», — говорится в публикации.

Видео дня

Информацию также подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Рашистов там много под завалами осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору», — написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02R36DxC8LEEWPG5khNBVwsxkUcpaBezZDiuwsyY5DXbk1aSvARvosd8sjYUg21o8gl

Также в эфире телемарафона Хлань добавил, что российские захватчики селятся прямо за гражданскими спинами, даже в больницах, поскольку боятся атак ВСУ по административным зданиям.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 60 110 своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/vQJQzailCvE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Полиция Херсонская область Российские военные Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X