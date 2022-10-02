Прикрываются спинами гражданских. ВСУ уничтожили в Бериславе штаб оккупантов в здании полиции — видео 2 октября, 16:06 ВСУ уничтожили в Бериславе штаб оккупантов в здании полиции (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В субботу, 1 октября, в Бериславе Херсонской области было уничтожено здание полиции, где располагался штаб россиян.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

«Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но видно очень сильно несколько дней праздновали шабаш. В результате „курение в неположенном месте“ у кацапов ухудшилось почему-то настроение», — говорится в публикации.

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Информацию также подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Рашистов там много под завалами осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору», — написал он в Facebook.

Также в эфире телемарафона Хлань добавил, что российские захватчики селятся прямо за гражданскими спинами, даже в больницах, поскольку боятся атак ВСУ по административным зданиям.



С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 60 110 своих солдат — из них 500 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.