В Бериславе в Херсонской области оккупанты взорвали высоковольтные ЛЭП: света, вероятно, не будет до полной деоккупации города — ОВА

6 ноября, 20:57
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Иллюстративное фото (Фото:НЭК Укрэнерго)

Иллюстративное фото (Фото:НЭК Укрэнерго)

В Бериславе Херсонской области российские оккупанты взорвали высоковольтные линии электропередачи. В городе, вероятно, не будет света до его полной деоккупации.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич вечером в воскресенье, 6 ноября.

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«Во временно оккупированном Бериславе российские войска взорвали высоковольтные линии электропередачи. Разрушены около полутора километров опор и линий», — написал председатель ОВА в соцсетях.

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По его словам, город остался без электропитания, повреждения достаточно масштабные.

«Оперативно починить поломки невозможно — не хватает специалистов, оборудование и российские захватчики не дадут этого сделать. Пожалуй, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города», — отметил он.

Кроме того, оккупанты заминировали в Бериславе и водонапорные скважины, которых всего в городе 14. Он отметил, что уточняется информация о количестве заминированных.

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Также оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением.

«Такие действия российской армии — целенаправленный террор против мирного населения Херсонской области. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях», — резюмировал председатель ОВА.

Ранее сегодня во временно захваченном Херсоне сообщили об отсутствии электричества и воды во всех районах города. Энергоснабжения также отсутствует в некоторых районах области.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсон Херсонская область Электричество Электроснабжение Свет ЛЭП деоккупация

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