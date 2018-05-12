В Берегово задержали мужчин, которые побили машины с венгерскими номерами

В Берегово Закарпатской области полиция задержала мужчин, которые несколько месяцев назад побили машины с венгерскими номерами.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленниками оказались приезжие мужчины 34 и 29 лет.
Задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Мотивы злоумышленников не сообщаются.
Напомним, в ночь на 16 марта в Берегово побили стекла в машинах с венгерскими номерами. Машины с украинской регистрацией остались нетронутыми.
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Отмечается, что Берегово является приграничным туристическим городом Закарпатья, там проживает одна из наибольших венгерских общин в регионе. За счет близости к соседним странам, на автомобилях с иностранной регистрацией ездят достаточно много украинцев.
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Напомним, Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях венгерского меньшинства".
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