В Берегово задержали мужчин, которые побили машины с венгерскими номерами

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчины побили девять машин
Фото: НПУ

Мужчины побили девять машин

В Берегово Закарпатской области полиция задержала мужчин, которые несколько месяцев назад побили машины с венгерскими номерами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленниками оказались приезжие мужчины 34 и 29 лет.

Задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Мотивы злоумышленников не сообщаются.

Напомним, в ночь на 16 марта в Берегово побили стекла в машинах с венгерскими номерами. Машины с украинской регистрацией остались нетронутыми.

Отмечается, что Берегово является приграничным туристическим городом Закарпатья, там проживает одна из наибольших венгерских общин в регионе. За счет близости к соседним странам, на автомобилях с иностранной регистрацией ездят достаточно много украинцев.

Напомним, Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях венгерского меньшинства".

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове