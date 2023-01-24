«Горячий привет». В Бердянске взорвался автомобиль организатора псевдореферендумов — Федоров

24 января, 17:35
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Взорванный автомобиль в Бердянске (Фото:via Иван Федоров / Telegram)

Взорванный автомобиль в Бердянске (Фото:via Иван Федоров / Telegram)

В оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взорвался автомобиль организатора псевдореферендума, который проводили россияне.

Об этом он написал в Telegram.

Он также уточнил, что речь идет о Валентине Мамай.

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«Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница „русского мира“ Валентина Мамай. Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице — трясется от страха за свою жизнь», — рассказал городской голова.

Видео дня

Взрыв автомобиля подтвердили и оккупанты. Так, российский пропагандистский ресурс РИА-Новости пишет, что автомобиль «принадлежит местной предпринимательнице», и «предварительно, она была в машине». Оккупационные власти назвали взрыв «терактом», который якобы совершили украинские спецслужбы.

https://www.youtube.com/watch?v=P9nkY1srjqU

Это не первый раз, когда в Бердянске взрываются автомобили коллаборантов. Например, 13 января РосСМИ сообщили, что в городе было взорвано авто коллаборанта Алексея Кичигина, которого оккупанты назначили «главой администрации» района.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Бердянск Псевдореферендум Война России против Украины Коллаборационизм

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