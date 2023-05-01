В Бердянске ВСУ ударили по аэропорту, где находились БК и много оккупантов — Андрющенко 1 мая, 02:46 Последствия удара по Мелитополю (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Бердянске Запорожской области ВСУ нанесли удар по оккупированному аэропорту.

По его данным, в аэропорту было много российских военных и БК.

Он также отметил, что в Мелитополе была обстреляна гостиница, где также базировались оккупанты.

Во временно оккупированном Бердянске вечером в воскресенье, 30 апреля, раздались взрывы. Местные паблики пишут, что в городе было слышно не менее двух мощных взрывов.



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