В Бердянске ВСУ ударили по аэропорту, где находились БК и много оккупантов — Андрющенко
Последствия удара по Мелитополю (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Бердянске Запорожской области ВСУ нанесли удар по оккупированному аэропорту.
По его данным, в аэропорту было много российских военных и БК.
Он также отметил, что в Мелитополе была обстреляна гостиница, где также базировались оккупанты.
Во временно оккупированном Бердянске вечером в воскресенье, 30 апреля, раздались взрывы. Местные паблики пишут, что в городе было слышно не менее двух мощных взрывов.